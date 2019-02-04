【海岸賽艇】李氏姊妹世界賽添銅　感激港人沿岸打氣　短休過後盼划入奧運 (18:59)

李嘉文/李婉賢在決賽起步時稍為落後，從第5位逐漸升至第3，其後再發力嘗試衝擊前二，但風浪較大，最終穩守第3名衝線，僅次俄羅斯隊及法國隊，奪得一面銅牌。嘉文賽後直呼感動：「平時賽艇比賽較少人留意，難得在屋企出戰世界性賽事，除了家人和朋友，亦有很多香港市民支持，令我們知道一定不能放棄，最終有牌總算對大家有個交代。」妹妹婉賢亦說：「划到中環海濱附近時，聽到很多香港市民叫香港加油，聽到後很興奮，就更加落力划，不能令香港市民失望。」

港隊上周戰畢賽艇亞洲賽，馬不停蹄返港備戰此賽事，婉賢衝線後亦不禁在艇上高呼「放假啦」，她笑着解釋：「去年開操後一直沒有放假，現在完成今年最後一個大賽，將可以放假三星期，之後就會全力備戰明年4月的奧運外圍賽。」港隊連同早上女子四人雙槳有舵艇，在今屆賽事共奪1金1銅。

至於上午無緣獎牌的港隊主力趙顯臻，下午改與許詠淇出戰男女混合雙人雙槳艇決賽，最終名列第7，另一港隊組合陳廸麟/盧珈芙則排第9。雖未能奪牌，但阿臻表示汲取上午失誤的經驗，和拍檔使出300%力量，對發揮已感滿意。阿臻將在假期後專注衝擊奧運外圍賽，而許詠淇等則會轉戰下周末的本地海岸賽艇賽。

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