【海岸賽艇】對手偷步金牌失而復得　港女將歷史性主場奪四人艇世界冠軍 (14:22)

5名女將在前日初賽以小組第3名闖關，今早在首場決賽上陣，以25分49.19秒次名衝線，但首名的西班牙隊因偷步被罰120秒，令港隊最終奪冠。在大會公布賽果一刻，5名小妮子興奮尖叫相擁，最年輕的18歲小將梁穎桉更直言想哭；不過上岸後一直被隊友攙扶的黃湘儀，高興之餘卻面有難色，原來她在初賽時誤吞海水，導致腸胃炎需打針退燒，今日身體仍十分虛弱但堅持上陣，湘儀盼以金牌證明身形不是阻礙：「初時見到其他海外選手十分高大，有些更比我們高一個頭，其實平時賽艇比賽也常有此身形弱勢，今日證明了我們也有能力和看起來更高大、更強的隊伍競爭。」

本身並非港隊成員的舵手謝欣妏，今次應邀助港隊主場出擊，賽後嗓子已喊得沙啞，隊友亦歸功她起激勵作用，不過欣妏道：「雖然我們這組合只合作了數天，但賽艇是需要長期練習的運動，這面金牌是對她們一直以來刻苦練習的一份肯定。」

不過，港隊在男子雙人雙槳艇決賽失利，以小組首名晉級的趙顯臻、陳鈺文今日在中段和其他隊伍的艇隻碰撞，尾段力追下以第4名衝線；二人在衝線後馬上向裁判投訴，但仍被罰60秒並跌至第8位，而首名的西班牙隊亦同因罰分跌至第6，最後由烏克蘭隊奪冠。兩名港將直言本盼為港隊衝擊世界冠軍，難免對賽果感失望，但阿臻表示會盡快調整心情及回復體力，準備下午與許詠淇出戰男女混合雙人雙槳艇決賽，力爭最佳名次。

相關報道：【海岸賽艇世界賽】李氏姊妹雙人雙槳賽晉級 明與6港隊組合分途爭牌

其他報道：【單車】李慧詩新季世盃爭先賽封后 近18個月不敗 乘勇今鬥凱林賽