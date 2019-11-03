【單車】李慧詩新季世盃爭先賽封后　近18個月不敗　乘勇今鬥凱林賽 (08:52)

港隊今日出戰新季世界盃首站，續為明年東京奧運爭分。星將李慧詩上月剛在亞洲賽包攬兩金，在世界盃改為披上象徵世界冠軍的彩虹戰衣，在爭先賽延續展示王者氣勢。她先於200米資格賽僅負德國隊車手，以次名過關直入16強，繼而連取意大利隊及荷蘭隊車手，殺入4強後再以直落兩場掃走德國隊星將軒絲，強勢踩進決賽。

面對俄羅斯隊老對手禾諾娃，李慧詩再以場數2：0取勝，大熱奪走爭先賽金牌，自2018年6月以來在爭先賽全部奪金。另一港將李海恩在200米資格賽以15位過關，惟首圈敗予意大利隊車手出局；小將李燕燕則未能突破資格賽。李慧詩今日將出戰凱林賽，在首圈與4名對手爭晉級；李海恩在另一組亦要惡鬥韓國隊的李慧貞等猛將，爭取避過復活賽直闖次圈，再向明晨的決賽進發。

港隊同日派出亞洲賽連奪1銀1銅的梁寶儀，出戰屬非奧運項目的女子記分賽，神勇奪得第7名。捕捉賽亞洲冠軍繆正賢在男子組，則以14名畢業。港隊今日尚會出戰女子麥迪遜賽，亦是爭取奧運積分的關鍵戰；剛在亞洲賽封后的逄瑤及楊倩玉，將合力出擊衝牌。

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