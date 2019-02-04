【英超：多圖】利物浦及曼城齊反勝2：1　阿仙奴被狼隊逼和3戰不勝　曼聯敗走錄33年最差開季 (01:42)

利物浦此役由據報因足踝受傷缺操的穆罕默德沙拿，伙拍沙迪奧文尼及羅拔圖法明奴攻堅，並有右閘阿歷山大阿諾特第100次上陣，卻被沙拿的埃及同鄉、維拉中場馬莫特查斯古特，於21分鐘接應左路開出罰球第一時間射入。法明奴其後為紅軍扳平，但因越位判「食詐糊」，導致紅軍上半場落後。紅軍下半場接戰大舉進攻，87分鐘，安德魯羅拔臣接應文尼傳中頂入，而後者更在補時階段頭槌得手，令維拉以1：2飲恨。

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曼城迎戰聯賽盃16強手下敗仗修咸頓方面，主隊上半場零「中框」，是主帥哥迪奧拿領軍以來第8次，並因巴西門將艾達臣摩拉斯於13分鐘接球「彈琵琶」，被「聖人」中場禾特普斯「執死雞」而落後上半場。曼城下半場控制大局，70分鐘，鋒將阿古路接應基爾獲加助攻得手，獲加更在86分鐘建殊功，助「藍月」反勝2：1。

阿仙奴迎戰狼隊則有奧斯爾，自9月中作客打和屈福特後再次亮相英超，也是這名德國中場今季第2次亮相聯賽。21分鐘，拿卡錫迪禁區內助攻前線拍檔奧巴美揚，令後者取得個人在「兵工廠」的第50個入球，卻在76分鐘被狼隊前鋒魯爾占美尼斯頂入追和完場，賽後得17分。

曼聯作客般尼茅夫則在完半場前被主隊一次組織配合，被倒戈的前鋒祖舒亞京治轉身射破門將迪基亞的十指關，終以1球告負。同日另外3仗賽果，韋斯咸主場以2：3負紐卡素、白禮頓2：0勝諾域治及錫菲聯3：0勝般尼。

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