【長池分齡游泳賽】卓銘浩及何南慧未能衝擊奧運B標　趕東奧尾班車同感壓力 (18:28)

何南慧在女子15至17歲組游出2分1.53秒，擊敗師妹鄭渝及黃詩婷奪金，但未能達到2分0.8秒的奧運最低入場門檻，她指近期較少鍛練後勁，「突然來一個（前半段）58秒，未適應得到」，覺得「有少少遺憾，因為做不到賽前目標」，但滿意較早前學界有進步。她明年仍有兩次機會趕上尾班車，達標料可加入何詩蓓等，出征東奧接力項目，但承認「時間愈來愈少，人也緊張，想盡快做到，壓力也有點大」。

卓銘浩則以1分51.54秒，在18歲或以上組別200自奪金，距奧運B標差0.31秒及上月創下的學界紀錄0.43秒，觸池後亦失望擊打計時板。他說近三星期比賽頻繁，體力透支，賽前也感受到壓力：「很多教練賽前都希望我游到（1分鐘）49、50秒，臨落水前一直在想，想太多反而做出來的成績不好。」不過他認為自己400自的世界排名積分不俗，令他有力爭取此項奧運資格。

卓銘浩今日兼戰400米個人混合泳只得第5，冠軍則屬於劉平治。

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