【港超】大埔贏「新界打吡」取今季首勝　主帥馮凱文：各隊都懼怕大埔三叉戟 (17:58)

港超經兩周菁英盃賽後今午重開，作客的大埔「夫添」出擊，辛祖、勞高、金玟基及中村祐人悉數正選，並有主教練郭嘉諾首次倒戈。早前在街上與人爭執打架受傷的元朗門將教練梁卓長，在缺席連日操練後今仗有隨隊督師，其左腳大脾位置包紮繃帶。

力爭今季首勝的大埔，甫開賽2分鐘，便由金玟基接應辛祖傳送閃電先開紀錄，並以1球領先完半場。元朗的彭超然於補時兩黃一紅被逐，令主隊10人應戰。換邊後7分鐘，元朗一度由祖連奴扳平，但大埔於63至70分鐘，8分鐘內憑勞高及杜度各以頭槌建功，最終以3：1勝出，打開今季勝利之門，賽後5戰得6分升上第5。

賽後大埔總監馮凱文表示，勝仗令麾下壓力「鬆一鬆」，但防守仍欠集中力需再改善。大埔縱此前每仗都有入球的辛祖今仗紀錄「斷攬」，但仍有勞高及金玟基建功，馮sir稱各支港超隊都會懼怕大埔的前場三叉戟，「不過哪肥仔（金玟基）仍需再加強體能。」至於港足小將孫銘謙今仗任左閘，馮sir稱本地球圈缺好左閘，加上陣中的梁星耀及車潤秋都有傷在身，故需孫銘「犧牲」暫時客串，「長遠我當然希望他踢回前鋒」。

元朗主帥陳文俊則顯然不滿今仗球證執法，為對方多次不利球隊的判決感無奈。仍排榜尾的元朗，今季已各賽事7仗不勝，陳文俊稱，球隊在過程中只做到部分好的一面，但取不到好的結果，承認未能勝出下，球員信心有明顯下滑。另他透露，梁卓長腳部仍有傷，但教練團需人手應付比賽，故對方今日有隨隊，之後會再跟對方詳談其傷勢及工作安排。

至於同日另一場港超，富力R&F憑廸布利大演帽子戲法，加上基奧雲尼建功及伊高沙托尼射入12碼，主場以5：1大炒僅由迪奧高「破蛋」的理文，富力賽後4戰9分，反壓南區升上榜首。理文則吃下今季聯賽首敗。30歲科特迪瓦籍前鋒廸布利，近2場聯賽狂入7球狀態大勇，升上射手榜首位。

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