【NBA:有片】咖哩仔證實養傷3個月　勇士殘陣不敵馬刺暫列西岸尾三 (16:09)

勇士今夏有杜蘭特、卡辛斯、伊古達拉及利華斯頓等將離隊，而球星基利湯臣亦料提早收咧，近日球隊「屋漏偏逢連夜雨」，另一球星「咖喱仔」亦在不敵太陽一戰左手掌骨折，終證實需養傷至少3個月。而球隊在天殘地缺下，今早於NBA常規賽主場以110：127不敵馬刺之餘，主力大前鋒祖利蒙特格連亦在比賽中途弄傷左手食指，明早迎戰夏洛特黃蜂上陣成疑，而球隊兩連敗後，暫以1勝4負排西岸第13位（尾三）。

另外，洛杉磯湖人今早有古斯馬傷癒復出迎來個人新球季首戰，上陣約19分鐘取9分，而勒邦占士則取「三雙」，最終球隊主場以119：110擊敗有新星盧卡當錫同樣取「三雙」的達拉斯獨行俠，4連勝後升上西岸第一。至於布魯克林籃網今早主場以123：116挫侯斯頓火箭，而塞爾特人則以104：102擊敗紐約人，升上東岸第3位。

相關報道：【NBA:附精華】咖哩仔手掌骨折 勇士輸波 火箭巫師合轟317分締第三高

其他報道：【國際賽】納比拒帶國足二隊戰東亞盃 內媒批領天價高薪不工作