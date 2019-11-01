【萬聖節:有片】球星「扮鬼扮馬」慶萬聖節　《小丑》成為熱門扮演角色 (20:43)

昨晚蘭桂芳的萬聖節前夜狂歡不再，但外國不少地方則充滿節日氣氛，其中不少球壇戰將不論賽前賽後，都「扮鬼扮馬」應節一番。當中最受歡迎的角色非《JOKER小丑》莫屬，這套電影在全球包括香港在內均大熱非常，其中足壇的C朗、尼馬、羅拔利雲度夫斯基，籃壇的比爾（Bradley Beal）及唐斯（Karl-Anthony Towns）等，均不約而同化身小丑娛人。

此外，「大帝」勒邦占士則化身成《幻海奇緣》內的剪刀手愛德華，獲外界稱讚其神態媲美扮演該角色的荷里活巨星尊尼狄普。至於昨日勇戰受傷的史堤芬居里，在受傷前亦曾扮成今年另一大熱電影《反斗奇兵4》內的巴斯光年，與囝囝同樂一番。

而墨西哥超級足球聯賽（墨超）球會堤格雷斯，更在今早（當地時間10月31日晚上）的賽事，容許球員賽前「扮鬼扮馬」影大合照，場面趣怪，而球隊亦主場以1：0贏波而回。

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