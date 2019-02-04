【海岸賽艇世界賽】趙顯臻伙陳鈺文雙槳艇晉決賽　盼周日市民維港觀戰支持 (19:29)

上屆奧運代表趙顯臻戰畢日前亞洲賽後，隨港隊立即返港，備戰首次在香港上演的海岸賽艇世界賽。阿臻今日改與年輕4歲的陳鈺文出戰男子雙人雙槳艇初賽，開賽時風浪甚大，這對港將仍以大熱姿態首名衝線，快次名摩納哥隊逾16秒。

二人均表示雖然返港後只出海練習一次，但憑着充足的賽前部署，故信心十足；不過擁有不少大賽經驗的阿臻，笑言主場出戰特別緊張：「我今早很緊張，連把獎項從體院運來也特別着急，很想讓香港市民看到我們港隊的表現。今日比賽氣氛很好，亦有信心在決賽有更好表現，希望大家周日來支持我們。」

至於女子女子四人雙槳有舵艇，港隊亦有洪詠甄、梁瓊允、黃湘儀、梁穎桉與謝欣妏合力闖關決賽。5名女將在初賽第一組起步時稍有失誤，但成功後上反超前，力壓丹麥隊以小組第3晉身決賽。擔任陀手的謝欣妏自言非港隊成員，但因有陀手經驗應邀助港隊主場出擊；其餘四人則在戰畢亞洲賽後返港不久，因平常在靜水賽艇主項不同，僅得兩日時間合力備戰，故對今日首戰世界賽的表現相當滿意。雖然海岸賽對她們考驗不小，如梁瓊允今日需克服「暈船浪」出賽，但陣中年紀最輕的18歲小將梁穎桉道：「比賽一定要向着冠軍進發，希望繼續提升一致性，在決定衝擊冠軍。」

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