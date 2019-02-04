【東京奧運】馬拉松及競走項目落實遷往札幌　史上首次非主辦城市舉行　小池百合子：無共識下決定 (17:26)

東京奧運尚餘9個多月開幕，早前國際奧委會突然以運動員優先為由，宣布將馬拉松及競走項目改於札幌市舉行，以防屆時東京因高溫天氣影響運動員發揮。近日東京都知事小池百合子一再表明反對立場，而其擔任特別顧問的東京第一大黨「都民第一會」亦曾開記者會批評IOC的決定「並未考慮原本抽中門票，以及想要在沿途觀戰的民眾」。

而IOC與日本政府、東京都政府及東京奧組委結束一連3日的四方磋商後，終決定維持於札幌市舉行的決定，並再次強調是以運動員為首要考慮因素。而四方亦達成4項共識，包括賽場變更權限在於IOC；東京都不負擔札幌舉辦而產生的費用；東京都為馬拉松和競走已進行的準備事項，若無法用於其他項目的話，其相關費用毋須都政府承擔；其他項目比賽地不會改變。

會後東京都知事小池百合子重申不同意決定，暗示IOC一意孤行：「作為都政府無法同意，但不妨礙IOC的定案，因此這是無共識下的決定。」而東京奧組委主席森喜朗則對小池願意妥協「表達由衷敬意」。此外，小池亦透露收到IOC主席巴赫的通知，稱對方提議將在奧運過後，於原定的東京馬拉松路線，舉行一次「奧運會慶祝馬拉松」。

不過，這次罕有地在距離奧運開幕不足一年改變場地，據報札幌市雖表歡迎，但配套上或難以滿足要求，札幌田徑協會會長志田幸雄坦言：「太突然了，大概無法完全滿足今後的要求。即使以大通公園為起點和終點，終點附近也很擁擠。而且召集志願者並非易事。」他又提議賽會於奧運前辦一次事前賽以作檢視。至於日本田徑聯盟負責人則稱需要重新實施國際田聯的官方審定，惟因札幌市11月起已會有積雪，或難以進行實際勘察路線，確認距離和路面狀況的審定工作。

至於北海道警方發言人亦對保安工作有保留，發言人指「目前無法預測有多少遊客會前來觀戰，加上全球直播的馬拉松是恐怖份子的最佳舞台，與普通的交通管制截然不同」，並表明當地警力不足，將向日本政府要求支援。

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