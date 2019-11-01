【國際賽】納比拒帶國足二隊戰東亞盃　內媒批領天價高薪不工作 (23:43)

2006年帶領意大利隊奪得世界盃冠軍的納比，近年轉戰中國足壇，曾帶領廣州恒大首奪亞冠盃，並在2016年起執教國足至年初亞洲盃。不過離開僅4個月，納比在今年5月再次重掌國足，據報其年薪高達2100萬鎊（約2.13億港元），是世界第一高薪的國家隊教練，比第2高薪的德國隊主帥路維的年薪多掙1750萬鎊（約1.77億港元），剛好與排第2至10位的教練年薪總和2100萬鎊（約2.13億港元）相同。

不過，納比雖重返國足後領軍在各項賽事暫取5勝1和，於世界盃亞洲區外圍賽次圈A組以2勝1和居次。但近日他以專心領軍在世界盃外圍賽爭出線為由，拒絕領軍在下月征戰東亞盃，並表明不會讓一隊常軍參與該項賽事。此舉隨即惹外界批評，內媒《新浪體育》評論文章指，納比領着天價薪酬，一年只需帶來十數場，竟連領軍亦懶得去，直指「憑什麼休假不帶二隊？二隊不是國家隊？」而評論又指他合共帶領國足3年以來，未曾擊敗過強敵，上屆東亞盃以半隊主力出戰，仍未能在向來只派二隊出戰的日本隊及韓國隊身上取勝，此次不領軍或是「怕輸」及「擔心名譽掃地」，稱「中國人的錢就這麼好賺嗎？」而有網民指納比有如此地位皆因中國足協「當初低聲下氣請來而導致被牽着鼻子走」，又指「里皮（納比）就是一個認錢不要臉的無賴」，惟亦有人力撐對方，指過往用本土教練成績差，如今有冠軍級教練肯來教卻又愛說三道四。

另外，廣州富力今於中超補賽作客以4：1大勝北京人和，是役助富力射入第2球的以色列隊中場扎哈維，本季累積攻入29球續居射手榜榜首之餘，亦打破2014年由艾克森保持的中國頂級聯賽單季入球紀錄。

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