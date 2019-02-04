【RIP】美式桌球賽前為潘正潮默哀　港隊戰友忍痛作賽：延續阿潮不放棄精神 (21:44)

潘正潮周三於香港體育學院練跑時暈倒，送院不治。當時正一同訓練的Robbie，今晚特意穿上全黑服裝出戰本地賽事，他在開賽前透露，當日潘正潮體能訓練前仍鬥志十足，更揚言「今日要跑晒佢」，也是當日和隊友的最後一句話。Robbie指對方一年多前加入體院訓練，逐漸成為好友，對方突然離世，對自己打擊不少：「我希望帶着他永不放棄的精神，以為每一場都會想起他，也提醒我珍惜身邊人，做自己開心的事，萬一有事日後便沒機會再做。」Robbie在默哀時神色凝重，開賽一刻更難抵對好友的思念，忍不住仰天高喊「阿潮」。

至於比潘正潮年長一歲的葉建寧，今日未有賽事在身，但特意到場向好友致哀。他指事發時自己正在桌球室練習，收到電話後馬上趕往醫院，但當時阿潮已回天乏術，而桌球隊亦因此事，將暫停訓練至周六。葉建寧表示，體院每年約4月都為運動員體檢，但因為阿潮6月才成為體院全職運動員，未知對方有否接受檢查；他續透露對方狀况：「他一直體能不算好，近來亦跟我說想練好體能；周一體能訓練跑步後，曾告訴我心口痛，但他比較內斂，可能不想大家擔心便沒通知教練。事情發生後，我覺得大家都要多溝通，有事要盡早出聲。」

葉建寧形容對方上進、拼搏，不論打波或讀書都很有要求。他又稱，阿潮6月才成為全職運動員，搬入體院宿舍，故二人為添置生活用品多了溝通；葉建寧感嘆道：「我近來考到車牌，出事那天下午才跟他約好遊車河，突然發生這事，真是世事難料。」

曾奪英式桌球混雙世界冠軍的溫家琪，早前轉戰美式桌球，她今晚談及這名港隊師弟時不禁哽咽，指3年前為學界賽事頒獎時認識對方，及後曾一同出國比賽，目睹對方成長，感到難以接受。她認為體院醫療支援充足，若運動員主動提出身體不適，醫生都不會輕視，但可能阿潮未及時察覺自己身體有異樣。

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