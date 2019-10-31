【英聯盃】利物浦挫阿仙奴晉8強　12月至少踢8場　高普戲言罷踢 (18:59)

利物浦及阿仙奴今仗都以大半隊副選出擊，後者有中場奧斯爾時隔近一個月再上陣兼正選，早前與球迷掀罵戰的隊長格列沙加則未列大軍名單。兵工廠反客為主，憑18歲巴西籍前鋒加比爾馬天尼利梅開二度，半場反先3：2。換邊後，紅軍兩度扳平，包括梅開二度的奧歷治在補時4分鐘得手，令兩軍法定時間踢成5：5平手，立即互射12碼分勝負，最終阿仙奴有丹尼施巴路斯宴客，利物浦5射全中，以5：4晉身8強。各賽事近6仗未獲派上陣的奧斯爾，今仗表現突出交出一記助攻，雖僅上陣65分鐘再被領隊艾馬利換出，但他表示下仗周六英超主場對狼隊，這名德國隊中場有望「解凍」再上陣。

利物浦今季銳不可擋，不過在12月需應付歐聯、世冠盃及英超聖誕快車，如今再增英聯盃8強戰線，一個月內至少有8場賽事，難怪領隊高普也向賽會施壓，戲言若沒有合適賽期，不排除放棄這項盃賽。

另一場英聯盃16強，曼聯憑拉舒福特梅開二度，包括一球12碼及一記離門30碼罰球，作客2：1挫車路士，取得各賽事作客3連勝，領隊蘇斯克查亦繼聯賽再次擊敗「藍戰士」領隊林柏特，並中止車路士連勝走勢。經過今日抽籤，紅魔晉級8強後將在主場對高車士打，衛冕的曼城則作客英甲的牛津聯，愛華頓主場鬥李斯特城。

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