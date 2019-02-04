【RIP】桌球小將潘正潮昨猝逝　隊友致哀　吳安儀感慨上天太狠心 (18:01)

潘正潮昨於香港體育學院練跑時暈倒，送院搶救後不治。港隊美式桌球新秀卡比多羅比（Robbie），當時在場目睹好友暈倒送院，他昨晚在facebook換上全黑頭像以示哀悼，並悲痛寫道：「我們再見面時，再一起打球吧。」Robbie今晚將參與香港美式10號球公開賽16強賽事，出發比賽前再為好友錄製一曲《I'll see you again》，直言難以忘記對方暈倒後躺在自己懷中。而香港美式10號球公開賽今晚8時開賽前，桌總將為潘正潮進行默哀。

至於正於土耳其出戰IBSF業餘世界賽的隊友，亦紛紛在網上哀悼。港隊一姐吳安儀昨晚得悉惡耗後，在社交平台感慨寫道：「上天有時太狠心」；而同代隊友張家瑋更是悲慟不己，連夜上載多張和潘正潮的合照，寫道：「點解...點解要行先一步」，又憑歌詞「並沒有什麼好比友情難以取替，才明白這段友好一生一世」寄意。

另一港將李俊威亦撰文追憶這後輩：「收到這消息後徹底震驚，你是個極具紳士風度及熱誠的年輕球手，香港桌球界必定沉痛思念。我由衷慰問你的家人，但上天總是太早帶走美好的人。小伙子，在那邊仍要繼續打球啊，我知道你會的。」

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