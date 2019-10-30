【英聯盃】沙加拒向廠迷道歉　勢避戰利物浦　奧斯爾料復出 (23:03)

利物浦vs.阿仙奴 明晨（周四）03：45開賽

阿仙奴日前主場被水晶宮逼和，格列沙加被換離場遭廠迷柴台，他於是以粗言及挑釁手勢回應。阿仙奴領隊艾馬利證實曾與他會晤，但沙加拒絕致歉，並在社交網換走戴隊長臂章的圖片。惟艾馬利亦證實：「沙加近日有參與練習，態度良好。他知道做錯了，為目前情况沮喪和傷心。這是他內心深處感受到的，但這對一個人來說是正常的。我們將會照顧他，協助他再以最佳姿態示人。」

《每日郵報》又報道沙加勢避戰利物浦，阿仙奴名宿基昂則認為事件演變至今，艾馬利需負上部分責任：「沙加已非首次被阿仙奴球迷喝倒采，早在上月對阿士東維拉被換出時已曾發生，卻在5天後，他被委任為隊長。我認為前鋒奧巴美揚是較安全的選擇。」此外，瑞士足總表示續會支持這名27歲國腳。另外，《每日郵報》指中場奧斯爾與艾馬利會面傾談後，有望作客利物浦時復出。

利物浦方面，高普入選第11屆「環球足球」最佳教練最後五強，其餘4人分別是祖雲達斯前帥艾歷尼、阿積士的坦夏格、葡萄牙隊的費蘭度山度士和阿爾及利亞隊的比馬迪，帶領曼城成為上季英格蘭本土「三冠王」的哥迪奧拿卻榜上無名。

另外，車路士將迎戰曼聯，上輪英超「戴帽」的主隊翼鋒基斯甸普列錫料續掛帥，而客軍料派拉舒福特及安東尼馬迪爾任雙箭頭攻堅。

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