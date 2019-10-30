【賽艇】新科亞洲冠軍趙顯臻轉戰維港　改拍陳鈺文揚言衝擊世界冠軍 (20:22)

25歲的香港賽艇男將趙顯臻周日於亞洲賽，伙年輕4歲的陳至鋒勇奪雙人雙槳艇亞洲冠軍。前晚返港後，他今日於維港訓練，備戰周五展開的海岸賽艇世界賽。阿臻表示，因奧運拍檔鄧超萌3月退役，改與後輩合作以老帶新，經過3個月磨合後漸入佳境：「今次我們角色對調，我轉任領槳手，他跟槳時亦不再緊張，發揮上佳水準，是奪金的關鍵，也相信明年4月亞洲區外圍賽，能夠保持水準爭入奧運。」

不過，阿臻將暫別拍檔及靜水賽事，改與陳鈺文出戰海岸賽，同時會與女將許詠淇出戰混雙賽事。他於記者會上與陳鈺文異口同聲表示，有信心能主場衝擊世界冠軍。而剛於亞洲賽獲第5名的李氏姊妹嘉文與婉賢，將合作出戰女子雙人雙槳艇。二人周六出戰初賽，爭入翌日上演的決賽，姊姊李嘉文表示，相信各方明白港將為香港作賽，不擔心賽事會受局勢影響。賽會則表示，如其他海岸賽一樣，已預留下周一作後備方案，但相信賽事不會受影響，亦強調籌備世界賽的大前提是運動員安全。

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