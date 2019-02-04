【英聯盃】阿古路及麥迪臣建功　曼城李城同贏3：1　淘汰修咸頓與伯頓晉8強　 (18:40)

英超次席球隊曼城此役正選陣容，與日前聯賽挫阿士東維拉的有9個調動，但主隊球迷開賽時仍高呼「我們要入10球」。20分鐘，曼城攻擊手貝拿度施華助攻守將奧達文迪打開紀錄，為「藍月」第350次上陣的阿古路，其後在38和56分鐘梅開二度，令在75分鐘破蛋的修咸頓以1：3敗走。

曼城主帥哥迪奧拿今仗讓18歲新秀中場湯美杜利「地標」，並說：「這賽事真得令年輕球員，以及上仗缺陣的球員得益。若你不認真比賽，便很難一季贏取4個冠軍。當球隊打入4強或決賽時，你才可以想到奪標。」

今晨同樣有9個調動的英超第3球隊李斯特城，則憑鋒將伊恩拿祖、中場泰利文斯及占士麥迪臣建功，以3：1打敗一度追近至1：2落後的伯頓，並向1年前因直昇機墜毀身亡的泰國籍前班主維猜致意。維猜的兒子艾也屈賽後表示：「父親永遠教導我需為重要的事情戰鬥。他永遠要求李斯特城也要這樣。」

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