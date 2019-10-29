【德國盃】多蒙特疑爆發流感 主帥法夫利禁麾下握手擁抱 (21:52)

近8仗各項賽事僅得兩勝的「蜜蜂兵團」，上周四歐聯分組賽作客國際米蘭時，隊長馬高列奧斯便因感冒未能上陣，部分主力亦被其他傷患困擾而缺陣。而在其後的德甲魯爾區打吡作客宿敵史浩克04，球隊亦有多名球員倦勤。據德國傳媒報道，蜂兵陣中疑爆發流感，致多名球員生病並影響狀態。近期因戰績欠佳而飽受下台壓力的主帥法夫利，為免疫情進一步蔓延，決定禁止麾下握手及擁抱。有當地傳媒引述醫療專家表示，流感除可影響球員狀態外，嚴重者更可引發心臟病導致死亡。

另據英國傳媒報道，曼城翼鋒利萊辛尼在季前社區盾重創，一直未能復出，更已遭領隊哥迪奧拿棄用，並希望收購皇家蘇斯達小將奧耶沙巴爾。22歲的奧耶沙巴爾曾為西班牙隊上陣6次並攻入1球，是皇蘇近年主力，備受注目。加上利萊辛尼最快明年方可復出，季前亦屢傳獲拜仁慕尼黑等青睞，或成這名23歲德國隊國腳離隊的契機。而拜仁明晨亦將於德國盃次圈登場，作客德乙的波琴雖有盧卡斯靴南迪斯等缺陣，但艾方素戴維斯等新星料獲重用。

相關報道：【NBA】勇士作客慘負雷霆28分 開季兩連敗10年來最差

其他報道：【英超】麥湯米尼入曼聯英超第2000球 朗尼膺隊內英超「入球王」兼「戴帽王」