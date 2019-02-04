【NBA】加州山火肆虐　勒邦占士緊急疏散一度無處容身 (16:35)

加州目前有十數場山火，當局下令近20萬人疏散，並實施該州史上最大規模停電以防萬一。州長紐瑟姆早前指狀况「前所未有」，宣布進入緊急狀態。而目前效力洛杉磯湖人的球星勒邦占士，昨在社交網透露居所亦受牽連，在凌晨需與家人緊急疏散，一度無處容身。及後他向外界報平安，表示找到暫居地，祝願所有前線救援人員平安，期望他們盡力撲救山火。

另外，火箭今早在NBA常規賽迎戰雷霆，憑夏登攻入全場最高40分，加上倒戈的「二少」韋斯特布克取「準三雙」的21分、12個籃板及9次助攻，以116：112取下兩連勝。而勇士作客以134：123擊敗塘鵝，取得開季首勝，其中祖利蒙特格連取「三雙」，而塘鵝則告4戰全敗。至於馬刺主場以113：110挫拓荒者，開季3戰全勝暫居西岸榜首。

東岸方面，76人憑新星安必特取「雙雙」下，作客以105：103擊敗鷹隊，3戰全勝暫列東岸榜首。而衛冕的速龍則主場以104：95挫魔術返勝軌。

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