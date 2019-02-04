【英超】格列沙加不滿被換慢步離場　粗言挑釁阿仙奴球迷　艾馬利：行為不當 (19:56)

阿仙奴今晨憑一對中堅柏柏斯達夫普路斯及大衛雷斯分別於7及9分鐘各建一功領先兩球。惟上半場末段水晶宮翼鋒韋費特沙夏在禁區內被哥林張伯斯侵犯，主球證原本吹罰沙夏插水並出示黃牌，但VAR推翻判決，改判12碼並收回黃牌，終客軍由中場米利禾積域操刀扳回一城。換邊後水晶宮再由前鋒佐敦阿休於51分鐘追平，至83分鐘柏柏斯達夫普路斯藉一次角球攻勢射入，惟VAR指其隊友張伯斯犯規在先，再次推翻判決，終「食詐糊」下以2：2打和完場，賽後阿仙奴10戰得16分續排第5位，水晶宮則以15分緊隨其後。

賽後外界質疑VAR末段判罰疑被侵犯的張伯斯，反而是犯規一方，終令柏柏斯達夫普路斯「食詐糊」存在誤判外，是役阿仙奴隊長格列沙加在下半場雙方和局時，不滿被換走選擇慢步離場，遭自家球迷喝倒彩後，他向球迷做出挑釁動作，並以粗言「Fuxx Off」回應，並在離場後直接除掉球衣返更衣室，引起外界嘩然。賽後艾馬利直言：「他是錯誤的，其行為是不當的。承受壓力是我們工作的一部分，我們踢球的受眾正是球迷，我們必須懂得尊重他們，不論球迷對我們是讚賞還是責備。」

此外，不少球迷呼籲球隊應處分沙加，亦有人指應褫奪其隊長職務，更有人認為應將其賣掉，直指其實力不足，表現不好卻態度惡劣。而艾馬利賽後被問及會否褫奪對方隊長職務時則謂：「我們會內部討論事件，我將就事件與他本人及管理層會面。」

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