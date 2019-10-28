【世盃外】港足公布30人初選名單　東方龍獅8將入選成大戶 (18:45)

港足下月回歸香港大球場主場出擊，14日先迎戰巴林隊，19日再對柬埔寨隊。今午公布的30人初選名單，與本月世盃外的33人初選名單大同小異，僅梁興傑及小將茹子楠、鄭展龍落選；周日在廣州富力後備上陣、成為歷來第2名土炮登陸中超的陳俊樂亦無懸念入選。決選名單將於11月10日公布，翌日下午4時在將軍澳足球訓練中心開操。

港足30人初選名單：

守門員：葉鴻輝（東方龍獅）、王振鵬（傑志）、謝德謙（冠忠南區）、袁皓俊（理文）

後衛：翟廷峯、馮慶燁、曾錦濤（東方龍獅）、羅素（河北華夏幸福）、

丹尼、艾里奧、羅梓駿、唐建文（傑志）、徐宏傑（梅州客家）、

梁諾恆、羅拔圖（富力R&F）

中場：鍾偉強、李嘉耀、黃威、徐德帥（東方龍獅）、陳俊樂（廣州富力）、黃洋、鞠盈智（傑志）、鄭兆均（理文）、陳肇鈞（冠忠南區）

前鋒：艾力士（大連一方）、基奧雲尼（富力R&F）、陳廣豪、夏志明（冠忠南區）、辛祖、孫銘謙（和富大埔）

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