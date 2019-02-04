【NBA】勇士作客慘負雷霆28分　開季兩連敗10年來最差 (17:23)

勇士上屆總決賽不敵多倫多速龍未能三連霸之餘，今夏更有杜蘭特（Kevin Durant）、伊古達拉（Andre Iguodala）及利華斯頓（Shaun Livingston）等近年功臣相繼離開，實力大不如前。日前在開鑼戰主場不敵洛杉磯快艇後，勇士今晨作客由基斯保羅（Chris Paul）領銜的雷霆，表現持續低迷，全隊3分球33投僅5中，而是役獨取23分的「咖喱仔」史堤芬居里（Stephen Curry）射入當中兩球。最終雷霆由頭帶到尾之餘，更曾最多領先42分，終以120：92大勝勇士，取得開季首勝。而勇士則兩戰全敗，不但兩仗未有一刻領先過對手，此戰績更是球隊自2009年以來開季最差。

另外，孟菲斯灰熊今在主場憑哥達（Jae Crowder）射入絕殺3分球，加時以134：133險勝布魯克林籃網，而是役主隊的應屆選秀榜眼摩蘭特（Ja Morant）貢獻個人生涯新高30分，而籃網星將艾榮則取全場最高37分，開季3戰場均取37.7分。至於湖人在「大帝」勒邦占士（LeBron James）、安東尼戴維斯（Anthony Davis）及D侯活（Dwight Howard）同取「雙雙」下，主場以120：101挫黃蜂取兩連勝。

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