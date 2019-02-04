【英超：附精華】普列錫戴帽創歷史　助車路士挫般尼　忘形漏取足球隊友代勞 (18:00)

基斯甸普列錫加盟後不受重用，此役是他自8月31日主場打和錫菲聯後，首次在英超「擔正」。他在21、45和56分鐘連中三元，加上今仗貢獻兩助攻的韋利安亦於58分鐘建功，以4：2勝末段有積洛迪古斯及杜韋麥尼爾「士哥」的般尼。車路士賽後10戰得20分穩列第4，與第3的李斯特城同分，落後榜首利物浦與曼城5分和2分。

普列錫藉今仗取代前線拍檔譚美阿巴謙，成為隊史最年輕「戴帽」球員，他說：「這是我職業賽首次一仗入3球，甚至我忘記取走那個比賽足球，幸好有隊友代勞。我的目標是上陣和協助球隊，這並非超級容易之事，我為今天可以正選上陣而高興，這是特別的一天。」

普列錫上季中落實以5500萬鎊（約5.5億港元）轉會費，由多蒙特轉會車路士，但下半季續借予「蜜蜂兵」，今夏正式加盟。林柏特說：「普列錫以高昂的價錢來投，欲即時為球隊賣力，但與此同時，我自問為什麼讓他這樣做？我必須找到正確的處理方法，協助他交出最佳表現，我為他的表現感到雀躍。」事實是早於今仗賽前，林柏特已鼓勵對方，「希望他將來可在這間球會取得成功」。

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