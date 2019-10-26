【菁英盃】新兵文迪斯兩球助飛馬反勝流浪　富力逼和元朗續居首 (20:22)

流浪上月於聯賽挫飛馬開齋，今場亦憑歐陽耀冲博得對方禁區手球，38分鐘親自操刀12碼先開紀錄。飛馬憑上周簽入的外援文迪斯遠射開齋，上半場補時扳平。換邊後，流浪守將斯薩兩分鐘內連領兩黃被罰出場，文迪斯再有兩次精彩窩利，但一次倒掛中柱，另一次斜身窩利則被救出。這名31歲中場最終在58分鐘右路切入，左腳彎入遠柱，為飛馬反先。

飛馬其後換入前港足隊長陳偉豪並加強控球，文迪斯之後頭槌及再次掛射出界，未能演帽子戲法。飛馬仍維持2：1勝果，在菁英盃A組及早前高級組銀牌皆旗開得勝。主教練文彼得盛讚文迪斯的射門能力有目共睹，未怪責球隊再次先落後。首次為飛馬正式賽事上陣的陳偉豪，則表示與其他少上陣球員，可透過菁英盃得到比賽狀態，為聯賽作準備，「所以下場（對理文）也會後備上陣」。他也談到去年受颱風影響，封場近1年的小西灣運動場，直言依舊不好踢：「球場本身很『啜』腳，所以有點危險。今日所見草也有點長，灑點水會比較好踢。」

B組的元朗亦未重蹈聯賽吞富力8蛋覆轍，一度憑米基爾及基斯建功反超前，但謝家強與麥富城的入球，令兩隊握手言和。富力3戰得4分續居榜首，今屆首度亮相的元朗則排第3。另外，同組冠忠南區原定在11月5日周二晚上鬥和富大埔，但足總昨日宣布「經相關球會、比賽場地及相關部門配合及同意後改期。

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