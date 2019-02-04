【英超】李城作客9蛋贈修咸頓　英聯賽131年紀錄獻已故班主維猜 (16:54)

芝維爾今仗開賽僅10分鐘便先開紀錄，兩分鐘後主隊有賴恩貝特蘭領紅被逐，令李城佔盡優勢，並分別有泰利文斯及占士麥迪臣建功。加上射手占美華迪及艾約斯佩雷斯同演帽子戲法，終以9球大捷。李城不僅追平曼聯在1995年大勝葉士域治9：0的英超最大勝仗外，亦創下英格蘭頂級聯賽131年以來最大作客勝仗。球隊前泰國籍班主維猜逝世1周年，李城以一場大捷作悼念，一眾職球員以至球迷均喜不自勝。領隊羅渣士賽後稱：「我為球隊感到自豪，半場休息時我叫他們要保持出色的發揮，不要鬆懈，結果他們做到了。修咸頓的表現也值得一讚，他們的球員堅持至最後一刻，雙方均尊重這場賽事。」值得一提的是，是役有兩名球員戴帽，是繼2007年12月韋根英超主場5：3擊敗布力般流浪以來首次。

完場前建功的占士麥迪臣，今夏一直獲曼聯青睞，今仗亦以入球證明實力。然而前英格蘭隊門將保羅羅賓遜認為，這名22歲翼鋒應留效：「李城到最後或許會取得比曼聯更高的排名，他們有野心，陣容充滿活力，而且有很好的領隊，相比加盟曼聯留隊是更好的選擇。」李城賽後暫比少踢1場的曼城多1分位列次席，而獨取3球的占美華迪暫累入9球，在射手榜居首。

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