【學界D1泳賽】逾百學生頒獎前唱《願榮光歸香港》　學體會避談會否處分　稱為安全限制拍攝 (20:57)

中午人鏈活動期間，有多於一名學生稱學體會透過不同非正式渠道發放消息，指一旦有人在看台宣揚政治口號將受到處分，可能是取消資格（DQ）或影響之後參與其他學界比賽。不過，今午D1泳賽完成所有賽項後，頒獎禮將開始前，逾百學生在上層看台領唱《願榮光歸香港》，並高叫「反抗白色恐怖」及「五大訴求，缺一不可」等口號，各校不少學生分別在自己的座位上和應。

擔任頒獎嘉賓的學體會董事會主席兼拔萃女書院校長劉靳麗娟，頒獎後被傳媒追問相關拍攝安排，初時只簡單回應是安全考慮，回到休息室約5分鐘後，再次回答有關拍攝安排：「今年有很多項賽事無法如期舉行，秘書處有大量賽事需重新安排。我們每年都對池邊採訪的安全性有顧慮，今年情况特別，你們也明白秘書處有很多難處。」

對於學生表達訴求的行動，劉靳麗娟表示：「學生想表達一下，今日場合是關於運動，我們希望大家輕輕鬆鬆做運動，但也尊重他們。」而記者兩度追問相關學生會否被處分時，她以趕往影相為由未有回應。

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