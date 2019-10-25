【歐霸】曼聯險勝柏迪遜今季首凱旋　比比罰球梅開二度助阿仙奴反勝 (19:26)

曼聯此役由守將哈利馬古尼首任隊長，又派出一些年輕球員上陣，19歲中場班頓威廉斯於42分鐘博得極刑，安東尼馬迪爾操刀得手奠勝，惟今季鋒力不足的紅魔全場5射1中，被柏迪遜的15射2中拋離，使領隊蘇斯克查不滿，但亦承認這是傷兵滿營的結果，球會名宿史高斯則稱後輩像陌生人般的沒有默契。

先失守的阿仙奴上半場以1：2落後甘馬雷斯。75分鐘，領隊艾馬利以尼高拉斯比比入替拿卡錫迪，5分鐘後，比比為「兵工廠」射入罰球扳平2：2，更在補時階段再藉罰球得手，以3：2險勝，賽後領前次席法蘭克福3分，甘軍則全敗包尾。此外，末段有前鋒迪亞高祖達領紅的K組球隊狼隊，上半場落後一球下，憑中場路曼沙斯及前鋒魯爾占美尼斯下半場各入一球，以2：1反勝，賽後以6分排次席，少榜首布拉加1分。

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