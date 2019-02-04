【學界D1泳賽：多圖】男拔萃力保大滿貫27連霸　女拔萃連續32次奪冠續寫紀錄 (20:01)

決賽日下午的個人項目，焦點落在100米自由泳。英華書院主力何肇倫在男乙決賽做出51.76秒，男拔萃的卓銘浩與女拔萃的何南慧則在甲組分別游出50.66秒及56.74秒，三將均改寫自己在上周五初賽創下的紀錄，其中卓銘浩連同壓軸的接力賽個人收穫3金及3項紀錄成大贏家。其後香港國際學校的魏家韻在200米蛙泳決賽游出驚喜，以2分36.69秒奪金兼創女甲紀錄，她賽後歸功同屬蛙泳好手的港隊代表兼前校隊師姐楊珍美，視對方為偶像之餘，亦感恩她昔日的指導至今受用。

在分數雙計的接力決賽前，男拔萃雖在總成績力壓群雄，但乙組僅以3分領先聖若瑟，雖然在4x50米自由泳接力不敵英華奪亞，但總成績仍驚險贏過聖若瑟，連續兩年以大滿貫姿態奪得男子組全場總冠軍，總亞軍及季軍分別為聖若瑟書院及喇沙書院。領銜男拔萃甲組接力隊的伍棹然與卓銘浩，更在畢業前以1分33.95秒寫下4x50米自由泳接力甲組紀錄，畢業在即的隊長伍棹然寄語師弟：「今日全靠師弟爭氣，在接力發揮出水準，希望他們未來也能為學校延續連霸，不會辜負歷代師兄的努力。今年乙組贏得驚險，相信未來3年在甲組的競爭激烈，希望新力軍能接棒領軍。不過世上沒有長勝將軍，無論何時紀錄會斷纜，最重要是他們做到最好，問心無愧。」

女拔萃在接力賽前已拋離次席的協恩中學122分，甲組及乙組更有約50分差距，最終憑乙組及丙組小將分別在4×50米自由泳及4×50米混合接力破紀錄，以136分優勢大熱衛冕。女拔萃隊長關瑋寧、黃楚瑩、林凱喬及梁煦曈感謝泳員努力，更喜見她們能互相扶持，是佳績以外的驚喜。至於香港國際學校以升班馬姿勢，在魏家韻坐鎮甲組收穫109分高分下，總成績僅次女拔萃及次席協恩中學爆冷奪季。

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