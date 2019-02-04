【學界D1泳賽】劉平治創紀錄稱霸200混　卓銘浩超越奧運B標200自封王 (15:29)

劉平治去年亦打破男甲200米混合泳紀錄，惟喇沙隊友莫啟迪以更快的2分06.38秒成為紀錄保持者。今年莫啟迪畢業後，劉平治接棒領軍喇沙，亦在200米混合泳決賽做出2分05.98秒的紀錄。他在觸池後仰天長嘯激動慶祝，更感謝亦敵亦友的莫啟迪：「多謝他去年創下這麼快的時間，令我可以以此為目標游出今日的時間。他亦給我不少啟發，去年他戰畢青奧緊接出戰D1泳賽，仍做出佳績，令我知道賽程頻密不是藉口。」

另有3項紀錄來自200米自由泳，拔萃男書院及拔萃女書院主力卓銘浩及何南慧，分別刷新自己保持的甲組紀錄奪冠，前者更做出較奧運B標快的1分50.11秒，雖然D1泳賽成績不計算奧運達標，但卓銘浩直言是強心針：「下周會出戰香港長池分齡賽，希望能繼400米自由泳後，200自能再達奧運B標。」

瑪利曼中學小將鄭渝亦帶來驚喜，在女乙200米自由泳第3組決賽，鄭渝與女拔萃的港青隊友劉平兒同場較量，第5線的鄭渝雖在起跳稍稍落後，但首次轉身後逐漸超越鄰線的劉平兒，最終以超過2秒優勢率先觸池，以2分02秒正封后，並將何南慧前年的舊紀錄推前1.61秒。鄭渝直言驚喜：「因為自己最佳成績（PB）只是2分04.50秒，是上月在本地長池賽做出的，所以賽前訂下2分03秒的目標，今日自由泳狀態很好，這時間是比滿意更滿意。」

此外，男拔萃的伍棹然及女拔萃新星黃詩婷，分別男甲100米背泳及女乙50米自由泳決賽做出57.38秒及26.03秒，雙雙改寫自己於初賽創下的紀錄。爭標形勢方面，衝擊女子組32連霸的女拔萃在決賽日上午獨領風騷，在甲、乙、丙組均居首，總成績拋離次名的協恩中學70分 。力爭男子組27連霸的男拔萃，總成績暫以66分領先勁敵聖若瑟書院，但乙組僅領先聖若瑟3分，大滿貫之路現暗湧。

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