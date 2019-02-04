【NBA】火箭負公鹿出師不利　內地網站抵制拒報道賽果 (17:25)

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主場出擊的火箭今夏有韋斯特布克從雷霆來投，與昔日戰友夏登故劍重逢。兩人頻頻得手，助火箭佔盡優勢並領先上半場。然而下半場公鹿重整旗鼓反撲，其中是役取得30分、13籃板及11助攻的「字母哥」，更成為球隊史上首名在開幕戰取得「大三元」的球員。公鹿最終作客以117：111擊敗火箭，旗開得勝。值得一提的是，韋斯特布克及夏登是役在首節疑發生爭執並口角，惟後者賽後指兩人並無不和。

另外，因應火箭總經理莫利（Daryl Morey）早前在Twitter上發表撐港言論，令中方各界發起抵制，今仗亦有球迷在球場內舉起標語及喊口號等，聲援香港的抗爭運動。而不少內地網站包括騰訊等，賽後未有報道火箭的消息及比賽賽果。部分網站如新浪等則以文字描述賽事，惟未有上載比賽的相片，只以漫畫或海報代替。有網民則建議，火箭應以「XX」代替，以作全面抵制。

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