【歐霸】曼聯作客柏迪遜　球迷促棄簽文迪蘇傑　改求艾寧夏蘭特增鋒力 (22:16)

柏迪遜vs.曼聯 now643台、有線616/656台、無綫myTV Super 303台 明晨00：55直播

薩爾斯堡今晨於歐聯分組賽雖以2：3不敵拿玻里，但梅開二度的艾寧夏蘭特表現可圈可點，今季上陣13次入20球的他，已受到歐洲富豪球會注意。英國《每日郵報》今日報道，曼聯球迷也對這名挪威籍新星趨之若鶩，並建議放棄買入祖雲達斯老將文迪蘇傑或熱刺的哈利卡尼，而蘇斯克查也明言：「卡尼是當今其中一個最佳球員，卻是熱刺球員。」言論疑暗示這名英格蘭隊隊長來投機會不高，《每日郵報》亦提及拉舒福特及安東尼馬迪爾俱側擊較佳，卻非中路衝鋒陷陣之材，所以艾寧夏蘭特若來臨便水到渠成，增強曼聯攻力。

另外，英軍上周歐洲國家盃外圍賽作客大勝保加利亞隊期間，包括拉舒福特等數名黑人球員被主隊球迷種族歧視，導致兩度暫停。蘇斯克查表示，若柏迪遜球迷有類似歧視行為，曼聯也會要求球證暫停比賽。柏迪遜此役勢有曾在2009至10年間效力曼聯、現已是32歲老將的中場蘇蘭托錫倒戈，而前利物浦攻擊手拿沙馬高域則因傷無緣上陣。

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