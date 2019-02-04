【歐聯:附精華】美斯連續15季建功成第一人　巴塞險勝升榜首　國米2:0多蒙特開齋 (19:16)

巴塞隆拿出征布拉格斯拉維亞表面上強弱懸殊，但「地上最強」控球率只得52%，13射7中更遜於主隊的24射9中，惟客軍甫開賽3分鐘，便憑美斯禁區內接應艾法美路傳球第一時間射入。50分鐘，斯拉維亞後衛波利爾後上射入扳平。57分鐘，巴塞前鋒蘇亞雷斯右路窄位傳中，省中回防敵鋒奧利耶卡的身軀，皮球改變方向入網，終令主隊以1：2飲恨，賽後以1分包尾。

巴塞教練華維迪說：「本可有更好賽果，但斯拉維亞願冒險，而且表現非常出色，迫使我們需做很多防守。己隊現列榜首，未來兩場分組賽將佔主場之利。」他又盛讚創造連續15季歐聯「士哥」的美斯道：「這真的是不可思議的紀錄。我希望他能繼續下去。」

同組的國際米蘭則在主場打開勝利之門，他們藉前鋒拿達路馬天尼斯及中場簡達華先後在22和89分鐘建功，主場以2：0擊退賽前排榜首的多蒙特。主隊教練干地說：「我軍賽前兩戰僅得1分像被迫埋牆角。這次勝利擴大了我們在這艱難組別的出線機會。巴塞與多蒙特都是這組的熱門球隊，但目下就看我們自己了。」

這名車路士前帥又解釋此役致勝之道：「多蒙特害怕國米的攻力，故此改變了戰術，這與敵帥法夫利賽前所言南轅北轍。不過，我軍已做足準備，所以適應下來及最終獲勝。這就是球隊唯一生存之道。」

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