【NBA】八村壘地標戰「雙雙」　三破日籍球員數據　普波域治破執教紀錄 (18:08)

八村壘今夏NBA選秀會以首輪第9位加盟巫師，開季首戰即獲重用，上陣25分鐘15投7中，貢獻14分及10個籃板的「雙雙」，這三項數據同時打破日本球員在NBA的紀錄，而他亦是繼名將祖雲侯活之後，球隊25年來首個在地標戰取「雙雙」的球員。不過，賽後他並未自滿：「這是我人生最美好的時刻之一，但球隊最終落敗，這只是個開始，我們仍有很多地方要改善，尤其防守需要加強，而進攻上亦需更多互傳互動。」巫帥主帥布克斯賽後稱讚對方道：「他的表現有目共睹，顯然是一名爭勝心很強的球員，我對他的未來很有信心。」

至於馬刺今在主場以120：111，擊敗有應屆選秀探花RJ巴列特取21分的紐約人。馬刺主帥普波域治亦踏入執教馬刺第24季，打破聯盟執教單一球隊最長紀錄。有趣的是，馬刺隨隊記者Tom Orsborn昨統計，在普波域治擔任馬刺主帥期間，聯盟已合共換過270位主帥，馬刺以外29支球隊均至少換了3任，最多換了14任。

此外，夏天轉投籃網的球星艾榮，今早在常規賽首戰狂轟50分，惟球隊主場戰至加時，艾榮在完場前落後1分時最後一擊不入，終以126：127不敵木狼。

同日賽事方面，金塊憑球星祖傑治末節發力下，作客以108：100反勝拓荒者。爵士則有新星米曹貢獻「雙雙」的32分及12籃板，率軍主場以100：95，力克有基斯保羅演地標戰的雷霆；東岸新勢力76人則在主場以107：93挫塞爾特人。

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