【歐聯:附精華】張伯倫破年半入球荒助利物浦大勝　拿玻里梅頓斯入球超馬拉當拿 (16:43)

利物浦周日遭曼聯終止連勝，但今晨復勇。再度擔正的張伯倫於開賽兩分鐘施冷箭開紀錄，換邊後更接應橫傳，禁區頂右腳面撞射中楣底彈入。他梅開二度，加上沙迪奧文尼與穆罕默德沙拿互相助攻入球，紅軍作客比利時以4：1擊敗末段破蛋的亨克。

張伯倫自去年4月膝傷重創後，缺席利物浦兩次歐聯決賽，幾近被遺忘。18個月來首次上陣即入球，他賽後說：「我不知道歐聯會否記掛我，但我一定想念這個舞台。上季尾坐在後備席，看着隊友們（將獎盃）帶回家並不錯，但重返正選兼入球是美好的。不過我們要再進步，才能進軍較後階段。」

利物浦今仗防守未臻完美，主隊亨克上半場曾食詐糊，但領隊高普認為球隊進攻火力足，下周日英超回師晏菲路可挫熱刺。

同組另一場則由拿玻里作客3：2擊敗薩爾斯堡，梅開二度的梅頓斯更超越名宿馬拉當拿，以116球成為球隊神射手第2名，僅落後已離隊的前隊長咸錫5球。「淺藍軍」今仗雖兩度被主隊新星艾寧夏蘭特入球扳平，但恩斯治尼後備奠勝下，累積2勝1和，領先利物浦1分排榜首。

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