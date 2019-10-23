【歐聯】利物浦作客亨克　沙拿勢復出攻堅　麥迪比及阿諾特因傷病避戰 (23:29)

利物浦在E組1勝1負得3分，以1分之差距屈居榜首的拿玻里之下，對手亨克則1和1負包尾。紅軍在沙拿因傷缺陣下，周日英超僅逼和曼聯，不過這名主力射手已隨大軍赴比利時，勢復出助球隊重整旗鼓。亨克主帥馬素斯則稱不會仿效曼聯的戰術：「曼聯擺出5人防線，他們很成功，不過己隊今仗仍有很多選擇。」

H組的車路士將作客阿積士，前者傷兵滿營，雖有傷癒的左閘艾馬臣柏美尼歸隊，中場主力尼高路簡迪、巴克里、守將安達斯基斯坦臣及魯迪格均沒隨隊，加上主隊至今兩戰全勝，令主帥林柏特直言難打。

至於「死亡F組」的兩場賽事，國際米蘭主場火併榜首的多蒙特，前者今季歐聯仍未開齋，出線形勢嚴峻，誓藉盧卡古及拿達路馬天尼斯兩名鋒將勇態，力爭首勝。而巴塞隆拿作客前，雖傳出原定周六的「國家打吡」延期至12月18日被否決，但面對同組最弱的布拉格斯拉維亞，絕不容失分。

歐聯分組賽直播賽程

明晨00：55開賽

G組 RB萊比錫vs.辛尼特 now644台、有線602/662台

H組 阿積士vs.車路士 now643台、有線616/656台、無綫MyTVSuper303台

明晨03：00開賽

E組 亨克vs.利物浦 now643台、有線616/656台、無綫MyTVSuper303台

E組 薩爾斯堡vs.拿玻里 now645台、有線601/661台

F組 國際米蘭vs.多蒙特 now630/633台、有線602/662台

F組 布拉格斯拉維亞vs.巴塞隆拿 now644台、有線603/604台

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