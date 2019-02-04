【歐聯】史達寧及麥巴比戴帽最威　孫興慜歐戰121球平韓國紀錄 (21:43)

0 A組巴黎聖日耳門（PSG）作客以5：0大勝布魯日，是今晨8仗中，成為其中一支3戰全勝球隊，而且是唯一不失球隊伍

3 出現3支反勝球隊，分別是B組拜仁慕尼黑、C組曼城和D組祖雲達斯。入3球球員是曼城的史達寧及PSG的基利安麥巴比

5 B組拜仁作客以3：2反勝奧林比亞高斯中，梅開二度的羅拔利雲度夫斯基累積入5球，明晨分組賽8仗前領前射手榜

11 C組曼城主場以 5：1大破阿特蘭大後，客軍3戰失11球，是今晨8仗中失球最多球隊。A組加拉塔沙雷是唯一無入球球隊

100 A組皇家馬德里作客以1：0挫加拉塔沙雷，打開今季勝利之門，建功球員是第100次亮相歐聯的德國中場卻奧斯

121 B組熱刺主場以5：0勝貝爾格萊德紅星中，梅開二度的前鋒孫興慜已在歐戰入121球，追平名宿車範根的韓國紀錄

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