【歐聯】史達寧及麥巴比戴帽最威　孫興慜歐戰121球平韓國紀錄 (21:43)

歐聯分組賽今晨戰火重燃，並沒出現爆冷賽果，以下以數字總結這8場比賽：
0 A組巴黎聖日耳門（PSG）作客以5：0大勝布魯日，是今晨8仗中，成為其中一支3戰全勝球隊，而且是唯一不失球隊伍
3 出現3支反勝球隊，分別是B組拜仁慕尼黑、C組曼城和D組祖雲達斯。入3球球員是曼城的史達寧及PSG的基利安麥巴比
5 B組拜仁作客以3：2反勝奧林比亞高斯中，梅開二度的羅拔利雲度夫斯基累積入5球，明晨分組賽8仗前領前射手榜
11 C組曼城主場以 5：1大破阿特蘭大後，客軍3戰失11球，是今晨8仗中失球最多球隊。A組加拉塔沙雷是唯一無入球球隊
100 A組皇家馬德里作客以1：0挫加拉塔沙雷，打開今季勝利之門，建功球員是第100次亮相歐聯的德國中場卻奧斯
121 B組熱刺主場以5：0勝貝爾格萊德紅星中，梅開二度的前鋒孫興慜已在歐戰入121球，追平名宿車範根的韓國紀錄
其他報道：【街馬】全城街馬明年初首跑經東隧 賽會毋懼局勢有信心如期舉行
其他報道：【金球獎30強】C朗破紀錄16次入圍撼美斯VVD 洛里斯上榜惹爭議
相關字詞﹕編輯推介 體育 足球 歐聯 拜仁慕尼黑 奧林比亞高斯 曼城 阿特蘭大 史達寧 阿古路 羅拔利雲度夫斯基 德甲 意甲 英超 祖雲達斯 莫斯科火車頭 保羅戴巴拿 熱刺 孫興慜 哈利卡尼 英格蘭隊 韓國隊 哥迪奧拿 沙利 普捷天奴 俄超 施丹 巴黎聖日耳門 基利安麥巴比