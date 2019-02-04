【NBA】奧尼爾撐莫利　稱「言論自由是美國最重要的價值觀之一」　小球迷鏡頭前舉撐港T恤惹熱議 (19:39)

在中國擁有眾多球迷的湖人名宿奧尼爾，近年退役後一直擔任TNT評述員，且在該節目上向來言論大膽。今早他在直播節目上，首開腔評論莫利的撐港言論風波，他表示：「作為美國人，我們與中國有很多商業來往，我們都互相了解彼此的價值觀，而言論自由是美國最重要的價值觀之一，我們有權去談論任何關於社會不公的事。因此我認為莫利的言論並無問題，當你看到世界上有些錯的事情正在發生，你有權利去說話，這就是莫利做了的事。」而曾效力火箭及76人的名宿巴克利則認為莫利的言論傷害了NBA，惟奧尼爾回應指：「中國不能告訴我該做什麼，同樣地我們也不能告訴他們該做什麼，這是雙方的底線。」

此外，今日速龍與塘鵝的揭幕戰，以及尾場由快艇鬥湖人的洛杉磯打吡，都有球迷及組織發起撐港活動，並派發T恤以表支持。其中一名快艇小球迷，藉比賽休息時段的一個「Dance Cam」球迷互動環節，揮動快艇T恤起舞引來鏡頭直播他後，隨即將快艇T恤換成「Fight for freedom, Stand with Hong Kong」字樣的T恤以示立場，事後該片段在社交網廣為流傳，有外國網民稱讚對方是「今日的MVP」，亦有人指「他將有光明的未來」云云。

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