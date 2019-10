【NBA】速龍揭幕戰加時挫塘鵝　利安納領快艇打吡克湖人　球迷場內外支持香港抗爭運動 (17:40)

今夏失去利安納的速龍,由小將安諾比取代其位置任正選小前鋒,是役面對有狀元錫安威廉臣因傷避戰的塘鵝,形勢拉踞,雙方分差一直在單位數內,戰至第4節最後一擊,速龍在諾文包威爾的3分最後一擊不中下,以117:117平手需進入加時,而主隊在後衛盧利及雲維列特在關鍵時刻各入一記3分下鎮定勝局,終以130:122擊敗塘鵝旗開得勝,而是役施亞琴及雲維列特分取全場最高34分。

至於快艇今在主場與湖人上演洛杉磯打吡,雖然客軍在新援射手丹尼格連3分球9投7中,全場取28分下,在第3節完結與快艇打成85:85平手,惟今夏由速龍轉投快艇的小前鋒利安納,在新東家的首場正式賽事當勇,全場19投10中取全場最高30分,終率軍在缺少保羅佐治下,以112:102擊敗「大帝」勒邦占士僅取18分的湖人先拔頭籌。

此外,今夏侯斯頓火箭總經理莫利在社交網的撐港言論在中美引起極大風波,亦令中方早前對NBA進行抵制,雖近期氣氛緩和,惟中央電視台直至今日NBA球季展開仍未復播,而日前已復播的《騰訊體育》,今被指在外界壓力下,僅直播洛杉磯打吡,速龍與塘鵝的揭幕戰則未有播放。

而兩仗場外分別有組織派發聲援香港的T恤,在速龍主場館豐業銀行體育館外,居住在當地的華人派發「The North Stand With Hong Kong」字樣T恤,以示多倫多華人與港人同行;而在同屬湖人及快艇主場館的史達普斯中心外,則有早前在網上眾籌印製撐港T恤的組織,在賽前派發1.3萬件「Fight for freedom, Stand with Hong Kong」字樣T恤,部分領取T恤的球迷亦在場內穿起,更有球迷戴起頭盔及防毒面具以表支持香港的抗爭運動,而當地警方及保安均未有阻撓。

