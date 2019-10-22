【歐聯】皇馬作客加拉塔沙雷求開齋　施丹認怕被摩連奴取代 (22:43)

加拉塔沙雷vs.皇家馬德里 now645台、有線603/604台 周三凌晨03：00

皇馬在歐聯A組得1和1負，兼得失球不及對手加拉塔沙雷排榜尾，明晨作客一戰，莫迪歷及有傷的加里夫巴利，均不會隨隊。艦隊歐聯戰績不滯，施丹賽前被問及摩連奴回巢傳聞，也無奈說道：「我確實受到傳聞困擾，但會盡最大努力向正面方向想。18年前我以球員身分來到皇馬，知道如何應對壓力。我們在歐聯起步真的很差，但明日又是新一場比賽，我們會全力爭勝。」

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隊長拉莫斯亦表示，誓效忠施丹：「傳聞應該來到尾聲，球員間都知我們效忠施丹，相信他的訓練方法。」皇馬作客土超加拉塔沙雷，將有莫迪歷、巴利及盧卡斯華斯基斯缺陣。

而D組的馬德里體育會迎戰利華古遜，但祖奧菲歷斯證養傷3周，無緣與客軍夏維斯鬥法；同組另一場由祖雲達斯對莫斯科火車頭。

而英超二哥曼城明晨在C組主場對意甲的阿特蘭大，曾領巴塞隆拿兩奪歐聯的哥迪奧拿，賽前暗示或棄歐聯：「大家都在談歐聯這目標，但我們仍未準備好。」加比爾捷西斯上周英超擔正攻堅，哥師強調他和阿古路均表現出色：「我們有兩個極好的射手，只是加比爾剛戰畢國際賽，狀態略勝一籌，所以有此排陣，但二人同樣重要。」

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