【街馬】全城街馬明年初首跑經東隧　賽會毋懼局勢有信心如期舉行 (19:43)

明年初上演的全城街馬，將破天荒跑入東隧。大會今午舉行記者會，將為青年跑手提供訓練的長跑好手文少杰及黃浩聰亦有出席，前者更為學員請來星級教練徐志堅及前三項鐵人港將司徒兆殷協助備戰。賽會亦稱未因近日有街跑賽事險被取消而緊張，指將盡力如期舉行。
全城街馬將於明年1月12日舉行，32.195公里賽道作突破，由銅鑼灣起步，途經東區走廊、東隧及啟德等，以土瓜灣為終點，為全港首個跑入東隧的賽事。有份為青年跑手提供訓練的文少杰及黃浩聰，今午出席賽事記者會，前者更透露徐志堅及司徒兆殷亦將參與訓練：「我們是同一跑會的教練，以他們的長跑經驗和成績，相信會為跑手提供實用資訊。」至於專攻越野賽的黃浩聰，則稱有別過往在渣馬等賽事跑經西隧，此賽事東隧路段十分吸引，但因工作暫未決定是否參戰。
本月底假天水圍舉行的「香港10公里挑戰賽」日前接獲警方反對通知書，一度險被取消，最終香港業餘田徑總會極力爭取下，能如期舉行，全城街馬行政總裁梁百行稱並不擔心：「每次舉辦賽事，其實都有後備方案，即使並非近日社會動盪，也有天氣等不可預測的因素。作為主辦方，無論任何情况，我們都希望在顧及跑手安全下，堅守到最後一刻進行比賽。」
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