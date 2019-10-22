【街馬】全城街馬明年初首跑經東隧　賽會毋懼局勢有信心如期舉行 (19:43)

全城街馬將於明年1月12日舉行，32.195公里賽道作突破，由銅鑼灣起步，途經東區走廊、東隧及啟德等，以土瓜灣為終點，為全港首個跑入東隧的賽事。有份為青年跑手提供訓練的文少杰及黃浩聰，今午出席賽事記者會，前者更透露徐志堅及司徒兆殷亦將參與訓練：「我們是同一跑會的教練，以他們的長跑經驗和成績，相信會為跑手提供實用資訊。」至於專攻越野賽的黃浩聰，則稱有別過往在渣馬等賽事跑經西隧，此賽事東隧路段十分吸引，但因工作暫未決定是否參戰。

本月底假天水圍舉行的「香港10公里挑戰賽」日前接獲警方反對通知書，一度險被取消，最終香港業餘田徑總會極力爭取下，能如期舉行，全城街馬行政總裁梁百行稱並不擔心：「每次舉辦賽事，其實都有後備方案，即使並非近日社會動盪，也有天氣等不可預測的因素。作為主辦方，無論任何情况，我們都希望在顧及跑手安全下，堅守到最後一刻進行比賽。」

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