【金球獎30強】C朗破紀錄16次入圍撼美斯VVD　洛里斯上榜惹爭議 (19:03)

球壇最高榮譽之一的金球獎今晨公布30名候選人，葡萄牙隊球星基斯坦奴朗拿度（C朗），破紀錄第16次入圍，與同樣曾五奪殊榮的勁敵美斯成大熱。華基爾雲迪積克（VVD）與6名利物浦隊友齊入選，法國隊門將洛里斯亦意外地，有份競逐這項由《法國足球》雜誌頒發的獎項。
30人候選名單中，除有C朗、美斯與雲迪積克等大熱，利物浦的羅拔圖法明奴、沙迪奧文尼等6人，亦以上屆歐聯冠軍姿態入圍。相反克羅地亞隊球星莫迪歷，成為首名無緣競逐的上屆得主，與曼聯中場保羅普巴、巴黎聖日耳門球星尼馬，齊齊落選。
名單上較意外一人，當屬法國隊隊長洛里斯。儘管他上季隨隊打入歐聯決賽，但今年屢次犯錯惹批評，入圍引來網民熱話，質疑他連英超前五門將亦不入。
金球獎最後30強
利物浦：雲迪積克、羅拔圖法明奴、艾利臣比加、韋拿杜姆、沙迪奧文尼、穆罕默德沙拿、阿歷山大阿諾特
曼城：貝拿度施華、阿古路、馬列斯、奇雲迪布尼、史達寧
熱刺：孫興慜、洛里斯
阿仙奴：奧巴美揚
巴塞隆拿：達史特根、法蘭基迪莊、美斯、基沙文
皇家馬德里：夏薩特、賓斯馬
馬德里體育會：祖奧菲列斯
祖雲達斯：馬菲斯迪歷特、基斯坦奴朗拿度
拿玻里：高列巴尼
巴黎聖日耳門：基利安麥巴比、馬昆奴斯哥利亞
阿積士：杜辛泰迪治、雲迪碧克
拜仁慕尼黑：羅拔利雲杜夫斯基
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