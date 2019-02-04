【NBA】星級評述論新球季　丘雨勤期待金塊發揮　徐家樂看好湖人再爭冠 (17:59)

速龍vs.塘鵝 / 快艇vs.湖人 體通天下 明早08：00 / 10：30直播

丘雨勤點評新球季

談爭冠

金州勇士及多倫多速龍分別失去MVP級球星，爭冠實力今非昔比。但上屆盟主速龍的衛冕壓力不大，皆因失去利安納後，外界反而會將焦點放在其新東家快艇身上，而速龍本身奪冠亦是「意外」，外界本來就沒期望這支多倫多球隊最終能登頂，來到新球季料球隊會將年輕球員接棒問題放於首位。

勇士方面，杜蘭特離隊，基利湯臣亦預計最快要明年2月明星賽後才有望傷癒復出，自然令「咖喱仔」史堤芬居里需要單天保至尊，新球季可盡情發揮。而今夏球隊從布魯克林籃網換來控衛丹基路羅素，他與「咖喱仔」的配合亦值得外界注視，尤其羅素並非擅射外投的球員，兩人將產生怎樣的化學作用亦令人期待。更重要的是，球隊失去多名防守了得的良將，在西岸強隊林立下將是很大的考驗。

今夏轉會市場變化甚大，誰可笑到最後難以預料。不過，當一支球隊的骨幹有變時，化學作用及適應體系問題是關鍵，而陣容穩定度亦不容忽視。上季速龍可奪冠，除了利安納外，原本球隊已有一個穩定的陣容，所以丹佛金塊會是潛在的爭冠分子，皆因該隊一至五號位實力不俗，整體配合及表現亦佳。陣容穩定度亦高的爵士今季加入星級控衛干尼，分擔米曹的組織壓力下，預料成績亦會不俗。

洛杉磯雙雄湖人及快艇今季實力增強不少，其中快艇上季防守表現佳，如今獲利安納及保羅佐治來投下，若能保持這種防守密度，對爭冠有很大幫助。而湖人如今坐擁聯盟兩大前鋒「大帝」勒邦占士及「一字眉」安東尼戴維斯，惟前者年紀漸大，後者亦不時受傷患困擾，兩人能否全季健康上陣令人擔憂，射手丹尼格連的外投表現不如當年效力馬刺般神勇，因此外投穩定度亦是湖人爭冠一大疑問。

談MVP

個人較看好「字母哥」安迪度高安普、夏登及史堤芬居里。效力密爾沃基公鹿的前者，早前代表希臘隊出戰籃球世界盃後更見成熟，且在東岸亦會更為亮眼；而侯斯頓火箭球星夏登，今季與韋斯特布克故劍重逢，數據或會被後者分攤，但以其打法及火熱手感仍是熱門之選；至於居里需再次擔當勇士頭號得分點角色，若表現神勇亦有機會爭逐。

談新秀

新奧爾良塘鵝的狀元錫安威廉臣雖獲外界高度評價，以其打法及身形雖能雄霸大學賽，但不代表可在NBA能呼風喚雨，加上傷患存憂，未來發展如何需持觀望態度。相反加拿大籍探花RJ巴列特在弱旅紐約人的發揮空間及自由度大，新秀球季或會予人驚喜。

徐家樂點評新球季

談爭冠

勇士及速龍新球季同失大將，爭冠機會明顯打折扣，在西岸除了火箭續有力挑戰總冠軍外，湖人及快艇今夏陣容昇華後予人憧憬，尤其湖人在季前賽已顯露出不錯的磨合與配搭，打法亦甚具娛樂性。反而快艇因保羅佐治仍未傷癒復出，加上利安納亦未上力，融合程度難以估計。

東岸方面，除了衛冕的速龍及有「字母哥」領銜的公鹿外，76人亦擁有厚實的陣容，且上季亦戰至季後賽次圈的「搶七戰」最後一刻才僅負速龍，外界不容忽視。

談MVP

雖然外界都看好「字母哥」有力蟬聯此獎項，但個人認為他的打法仍不夠全面，外投能力有需要再加強。球迷們不應忘記的是，近代的年度MVP得主，絕大多數都具備兩個「一」，即是效力的球隊需最終為分岸「一哥」，以及該球員是陣中的「一哥」，因此誰可領軍在常規賽取得分岸首位是重要的因素，個人則看好湖人的勒邦占士有力重奪此獎。

談新秀

外界今季焦點主要落在狀元錫安威廉臣身上，個人對其觀感不俗，打法比很多同齡球員成熟，有力成為未來聯盟舉足輕重的球星。惟以其身高及體形以言，確有必要減重，避免膝蓋負荷太大，影響整個球員生涯的發展。

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