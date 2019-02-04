【單車】首膺亞洲冠軍以陳奕迅歌曲自勉　繆正賢嘆終嘗《人生馬拉松》意義 (16:40)

「半次到一百次，一天一天去試，靠勇氣加鬥志，放棄太輕易」，偶像陳奕迅的歌，伴繆正賢走過沒有個人賽獎牌的6年光陰；他在亞洲賽壓軸一天的捕捉賽，於此港隊傳統強項成功突圍，首奪亞洲賽個人項目金牌。繆正賢今午隨港隊凱旋，合照時不自覺站到最旁邊，被隊友張敬樂拉到中央位置時，顯得有點不習慣；終如願嚐到最愛歌曲《人生馬拉松》歌詞所言「鍛鍊裏的意義」，阿賢談起等待多年的個人獎牌時道：「賽前目標當然是第一，但原來現實那刻，反覺得不太真實，不過獎牌給予自己很大信心。」

阿賢的兩個強項記分賽及捕捉賽，都不是明年奧運項目，他盼自己先在此兩項追趕和世界的差距：「我知道亞洲賽和世界級賽事是兩個世界，世界盃會先專注單項，希望以亞洲賽為台階，一步一步追趕世界差距。」身為十多年陳奕迅歌迷，他笑言現時最大心願是陳奕迅年底的演唱會，但已預計或無緣：「我在想到底是買到演唱會門票難，還是自己身在香港難，到時即使戰畢世界盃，亦很可能已返回昆明訓練吧。」

他又伙隊友張敬樂、梁峻榮及梁嘉儒，於團體追逐賽破香港紀錄兼添銅，四子均謂未專注備戰團體賽，雖然意外收穫佳績，但水平仍與世界級隊伍相差逾10秒，故未來重點將回歸麥迪遜賽。麥迪遜主力張敬樂直言今仗失牌對奧運積分影響大，下周將伙亞運金牌拍檔梁峻榮再戰世界盃白羅斯站，續爭積分衝擊奧運。

另一獎牌功臣李思穎則獲師姐李慧詩點名稱讚，但梳着齊瀏海的小妮子謙虛道：「今次目標是前五，最終奪牌關鍵是幸好對手輕視我，令我在首項捕捉賽突圍時，她們並沒太防範，最重要是幫港隊爭到奧運積分。」東京奧運在即，她卻直言未敢一步登天，盼循序漸進先在亞洲站穩陣腳：「Yumi（日本隊的梶原悠未）是現時亞洲最強長距離車手，我會努力在兩年內能接近她的水平，亦希望2021年亞洲賽，不是因為對手忽略我，而是真正在競爭下拿到獎牌。」

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