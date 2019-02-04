【單車亞洲賽】李慧詩掛兩金凱旋放眼奧運　稱「望對手以更多新戰術對付我」 (14:29)

港隊大軍從韓國凱旋，獎牌功臣梁寶儀及總教練沈金康等則在昨晚趕赴廣西轉戰公路賽。Sarah連續四屆亞洲賽稱霸爭先賽，並重奪上屆失落的凱林賽（又稱競輪賽）金牌，雖然今早天未亮已趕往機場，但仍相當精神，她自言今仗只有八成狀態，以練兵為主，而相較兩面金牌，更大收穫是為奧運累積經驗：「今次日本隊在爭先賽使用了較少見的戰術，短距離項目一般着重爆發，但她們改以耐力和速度，全程3個圈均保持高速，從未有人以此速度和我比併。這是很好的經驗，亦希望對手會在世界盃用其他新戰術對付我，不用到了奧運才措手不及。」

Sarah將留港5天，隨即轉赴白俄羅斯，備戰新季場地單車世界盃揭幕站。一連6站的世界盃為東京奧運積分賽，Sarah暫定出戰其中4站，包括勁敵摩頓主場的澳洲站；不過Sarah透露近日韓籍教練離隊，暫未有新教練接手，訓練上少了電單車領騎，盼不會影響備戰：「自己因此有點不開心，畢竟牽引對短距離項目很重要，是我們在訓練適應速度、再作突破的關鍵，和教練商量後將調配部分車手來短組協助過渡，平時為長距離項目牽引的張敬煒亦會暫時客串。」

相關報道：【單車亞洲賽】李慧詩凱林賽添金膺雙冠后 楊倩玉伙逄瑤爆冷稱霸麥迪遜賽

相關報道：【單車亞洲賽】苦等6年迎成人賽個人項目首金 港新星繆正賢捕捉賽爆冷封王