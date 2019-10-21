【神奇小子】曹星如首赴荷蘭戰業餘賽　落敗中學習再追東京奧運夢 (19:57)

Rex為圓初出道夢想，去年宣布挑戰東京奧運，但拳擊項目因國際拳擊總會的貪污問題，至今年5月才獲國際奧委會確認如期進行。Rex專心備戰近一年後，上周與港隊隊友首次赴歐洲參賽，在艾恩德霍芬拳擊盃（Eindhoven Box Cup）出戰57公斤級賽事；8強輪空下，Rex周日凌晨在4強對陣比利時隊拳手，最終以4：1告負。

Rex今日在Instagram總結比賽，自言首回合過於保守，出拳欠密度，步法亦不及對手快：「比賽輸左（咗）唔緊要，最重要可以係（喺）當中學習，改進自己嘅不足。」他又約戰其他同告出局的拳手，把握機會進行對打訓練，與3名拳手共打了12回合。東京奧運外圍賽明年2月初於武漢上演，Rex透露將繼續閉關備戰。

在職業賽年代，Rex每次比賽均是全港熱話，但這名星將自轉戰業餘拳擊後，一直保持低調，間中在社交平台交代近况。Rex今年多次赴內地集訓，6月在上海出賽受傷，額頭需縫8針，時隔一周於Instagram報平安；他上月亦赴台灣新竹出戰非正式賽事，在第3回合技術性擊倒東道主小將鍾成龍。

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