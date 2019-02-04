【單車亞洲賽】李慧詩凱林賽添金膺雙冠后　楊倩玉伙逄瑤爆冷稱霸麥迪遜賽 (17:53)

挾爭先賽金牌威勢，港隊星將李慧詩今日轉戰凱林賽，先後於首圈及次圈首名晉級。下午她遇上韓國隊的李慧貞等5名對手，最終輕鬆力壓日本隊的小林優香率先衝線，為上屆意外落敗復仇，更成為今屆雙金得主。小將程嬿珊在女子青年組凱林賽，亦屈居中國隊及韓國隊車手之下，為港再添一銅，亦是青年隊今屆唯一的獎牌得主。

港隊同日有楊倩玉及逄瑤出戰女子麥迪遜賽，這對亞運銀牌組合力戰中、韓等強敵，在最後一個衝刺圈前，一直領先的中國隊炒車，港隊最終憑得分雙倍計的衝刺圈，力壓韓國隊組合首名衝線，以總分27分、2分優勢力壓中國隊封后，韓國隊則以24分摘銅。女子麥迪遜港隊原本徘徊爭入奧運邊緣，亞洲賽金牌將大大增添她們入奧的機會。男隊的張敬樂及梁峻榮，雖與哈薩克隊同分，但衝刺名次不敵對方，只得「梗頸四」。

港隊在今年初的上屆賽事，僅奪1金1銀3銅，今屆連同青年組橫掃4金1銀4銅。成年組車手將在明日返港，再轉赴白羅斯出戰世界盃揭幕站，續為東京奧運資格搶分。

相關報道：【單車亞洲賽】苦等6年迎成人賽個人項目首金 港新星繆正賢捕捉賽爆冷封王

其他報道：【英超雙紅會】利物浦17連勝斷纜 1:1和曼聯 VAR兩介入助紅魔