【單車亞洲賽】苦等6年迎成人賽個人項目首金 港新星繆正賢捕捉賽爆冷封王 (15:07)

場地單車亞洲賽今日於韓國鎮川煞科，港隊有星將李慧詩及李海恩出戰凱林賽（又稱競輪賽），分途殺入次圈。不過，早上焦點落在男將繆正賢身上。他於15公里捕捉賽戰至尾段突圍，成功超越主車群一圈，並保持優勢率先衝線，力壓哈薩克隊及印尼隊車手，爆冷奪金。轉當全職車手6年，他終登上亞洲賽成人組個人項目頒獎台，而且是最高一級，賽後嘆道：「一等就是6年，終於等到個人獎牌，還有第一個衝線時舉手慶祝。今次完全執行到自己的計劃，亦相信自己的能力和戰略。」

捕捉賽屬港隊傳統強項，兩代車神黃金寶及郭灝霆均是此項世界冠軍，亞洲賽奪金的阿賢下周將赴白羅斯轉戰世界盃，亦不忘謙稱：「世界盃是另一世界，要繼續謙虛學習。」

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而「牛下女車神」李慧詩今早於凱林賽首圈率先衝線，直入次圈賽事。李海恩則在初賽得第4，跌入復活賽後驚險晉線，稍後與李慧詩分途爭晉級，再衝擊獎牌。而亞運冠軍組合張敬樂/梁峻榮，亦會於男子麥迪遜賽爭取重奪金牌，以及為東京奧運爭分。

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