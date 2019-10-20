【港超】查維斯開紀錄　謝德謙屢救險球　助南區挫東方升榜首 (20:37)

榜首的東方在將軍澳主場出擊，面對僅落後兩分的冠忠南區，派出上月底加盟的黃威正選上陣，南區則收起一對箭頭夏志明及迪亞高，踢5後衛陣式一貫穩守突擊。

南區縱有逾20日沒正式比賽，但在17分鐘反客為主，由單箭頭查維斯門前近射先開紀錄，這名澳洲籍中鋒連續3仗有入球。落後的東方及後強攻，但一對鋒將艾華頓及慕沙連番攻門，均未能射破謝德謙十指關，他在下半場曾連環撲出射門，表現神勇。南區領先後續穩守突擊，後備入替的夏志明及迪亞高亦有攻門機會，在雙方未能再增添紀錄下，南區維持小勝1：0，賽後4戰8分，以1分優勢反壓東方升榜首，東方落敗後與同日勝出的理文同得7分，分別排第2、3。

今仗東方15次射門6中，南區僅4射1中，便製造全場唯一入球。南區輸形勢贏波，主教練鄭兆聰賽後稱，東方人腳充裕實力強，但南區今仗勝在有作出6次撲救的謝德謙，居功至偉，並稱：「我不知他為何未能入選港隊，他是近3年香港最出色的門將，當然葉鴻輝在這10年表現也非常之好。」他續稱，擊敗勁旅為南區注入強心針：「近月香港社會氣氛真的不太好，我跟球員說，不需多想，也沒給壓力每場都要贏，最緊要是如何令球迷開心，我希望所有香港球會都一樣，每場賽事至少要搏盡，踢好比賽給球迷看，我們有責任做這件事。」謝德謙笑言，相對入選港足與否，更高興是罕有地獲教練鄭兆聰讚賞。他認為，球隊憑防守堅固及集中贏得3分。

東方主教練李志堅說，面對主守球隊先失守，已料將陷於苦戰，而球隊亦未能把握多次機會取得入球，會作檢討。

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