【港超】飛馬落後3球逼和愉園3:3　陳肇麒破入球荒　盼激發後輩鬥志 (18:11)

今午九龍區有大型遊行，不過無礙同在九龍的3場港超賽事如期舉行。飛馬今季港超仍未打開勝利之門，今仗港超面對首在斧山道運動場主場出擊的愉園，在上半場先被主隊一對前鋒加維蘭及朱偉鈞各建一功，半場落後0：2。

飛馬換邊後換入陳肇麒及馬高斯傾力反撲，雖在64分鐘被愉園隊長馬希卡歷再下一城，落後3球後飛馬如夢初醒，在69及72分鐘，4分鐘內由佐佐木周及陳肇麒的窩利連入兩球，追至2：3。及後愉園門前風聲鶴唳，飛馬新加盟的阿根廷籍中場文迪斯後備入替後，接連多次射門，僅被屠俊翹飛身撲出，戰至補時5分鐘，佐佐木周傳中，中堅米高加斯洛門前頂入，為飛馬奇蹟扳平3：3，搶回一分。

飛馬賽後4戰2和2分，以較佳得失球差反壓佳聯元朗微升一級至第9名。主教練文彼得賽後批評球隊，往往在失球後才現積極性，籲麾下放下心理包袱及壓力，加緊改善這弊病，並稱管理層沒給予其帥位壓力。而暫取消註冊的西班牙籍前鋒加西亞，文彼得僅稱對方仍有合約在身及有隨隊操練，有待領隊伍潤泉處理事宜。

34歲港足前鋒陳肇麒今仗攻入今季首個入球，他說對比賽過程雖感失望，但稱足球最重要是任何時候都不要放棄，球隊最終能在惡劣形勢下，短時間內追回3球，籲隊友借此學習，往後不應再有無謂犯錯，激發後輩以此鬥志在往後面對任何對手。

同日另一場，理文憑亞哥斯達的入球，主場1：0擊敗標準流浪，賽後3戰7分升上第2位。季初3仗入6球的理文射手尼迪利，獲選為港超8、9月最有價值球員。

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