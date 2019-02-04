【英超:有片】VAR兩助熱刺逼和屈福特　車路士李斯特城主場報捷 (00:36)

對比國際賽前大敗予白禮頓0：3，熱刺輪換7人兼改踢3後衛，但後防鬆散依舊，開賽6分鐘即被榜尾屈福特的中場杜哥利先開紀錄。主隊之後再有維頓漢踢跌迪路菲奧，但視像裁判（VAR）未有判罰12碼。他們半場控球較多，但僅8次禁區觸球，換邊後隨即換入孫興慜，這名韓國隊前鋒曾反擊射中楣。屈福特之後未能把握反擊機會，終因門將賓科士打犯錯而被迪利阿里射入空門。VAR覆核後，大屏幕一度指VAR判入球無效，但球證維持原判，熱刺終搶得1分。

另一倫敦球會車路士則憑馬高斯阿朗素一箭定江山，主場小勝紐卡素，暫排第3位。惟中場巴克里上半場傷出，勢打亂球隊本周歐聯作客阿積士的部署。主帥林柏特則否認，明年1月會外借甚少上陣的基斯甸普列錫。

他們賽後與李斯特城同9戰得17分，後者則先失1球下，由占美華迪及泰利文斯上、下半場各入1球，亦多得VAR判基斯活特食詐糊，險勝般尼2：1，暫時升上第2位。「狐狸」球迷昨遊行至主場，並在賽前默哀，悼念意外身亡近1年的前班主維猜。

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